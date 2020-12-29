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29.12.2020 (09:00)

В Дагестане начались сборы с саперами морской пехоты Каспийской флотилии

В Дагестане начались сборы с личным составом инженерно-саперных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл).

В ходе сборов морские пехотинцы КФл впервые отработают нормативы по обнаружению противотанковых и противодесантных мин в прибрежной полосе с помощью специального водолазного миноискателя.

На специально оборудованном учебном месте более 50 сапёров проведут двустороннюю тактико-специальную тренировку. Одна группа военнослужащих организует минирование участка местности, другая осуществит поиск, обнаружение взрывных устройств и их разминирование. Военнослужащие применят специальную технику, различные инженерные средства, миноискатели и локаторы.

Также в ходе полевых занятий военные инженеры изучат классификацию и тактико-технические характеристики, варианты конструкций и состав самодельных взрывных устройств.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ , Военные сборы , Боевая подготовка
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