29.12.2020 (08:40)

Юнармейцев Приморья поздравили военнослужащие ВВО с наступающим Новым годом

Юнармейцев Уссурийского городского округа (Приморский край) поздравили представители командования общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) с наступающим Новым годом.

Учащимся 5 – 8 классов средних общеобразовательных школ г. Уссурийска, с. Пуциловка, с. Корсаковка, пос. Тимирязевский и с.Воздвиженка, вручили новогодние подарки, а юнармейцев, показавших отличные показатели в учебе и спорте, победителей олимпиад и спартакиад, наградили почетными грамотами.

С поздравительными словами к 50-ти юнармейцам обратился начальник отделения по военно-политической работе общевойсковой армии подполковник Александр Горбань, который пожелал ребятам успехов во всех начинаниях, хорошего настроения в новом году. Также, в своем поздравлении он подвел итоги работы юнармейских отрядов в 2020 году, и отметил, что с каждым годом во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» вступает все больше учащихся, которые любят свою страну и являются патриотами Отечества.

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