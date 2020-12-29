29.12.2020 (08:20)

В воинских частях Приморской общевойсковой армии ВВО прошел отборочный этап соревнований «Суворовский натиск»

На полигонах Восточного военного округа в Приморском и Хабаровском краях, в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2021», прошел первый отборочный этап конкурса «Суворовский натиск». Он определил лучшие экипажи боевых машин пехоты БМП-2 в мотострелковых частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В отборочном этапе конкурса приняли участие более 300 военнослужащих. В ходе состязания экипажи боевых машин преодолели препятствия на трассе повышенной сложности и поразили различные мишени с места и в движении.

На третьем этапе соревнований «АрМИ-2020» экипажи БМП-2 Приморской общевойсковой армии заняли второе место, поэтому командование объединения, прилагает максимум усилий, чтобы на предстоящих играх улучшить показатели.

Экипажи, расчеты и отделения объединения на прошедших окружных этапах игр были вторыми в общекомандном зачете. Они заняли первые места в конкурсах «Воин мира» и «Отличники войсковой разведки», вторые – «Суворовский натиск», «Соколиная охота» и «Верный друг», в соревнованиях «Мастера артиллерийского огня» и «Чистое небо» стали третьими.

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