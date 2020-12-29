29.12.2020 (08:00)
Амурские поисковики награждены медалями Министерства обороны РФ
Восемь членов регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечестве «Поисковое движение России» в Амурской области вошли в приказ Министра обороны России о награждении ведомственным знаком отличия «За отличие в поисковом движении» второй степени.
Совместными усилиями амурских поисковиков за последние годы была проведена обширная архивно-исследовательская работа, пять полевых экспедиций, а также реализована акция по поиску сведений о погибших и пропавших без вести «Судьба солдата», которая проводится уже четвёртый год. Собраны и систематизированы данные о 20 000 человек погибших и пропавших без вести на полях сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, Русско-японской войны 1904 – 1905 гг.
Согласно положению о награде, знаком отличия II-й степени награждаются лица, активно участвующие в поисковой работе в составе общественного поискового объединения (отряда) не менее пяти лет и достигшие существенных результатов поиска.