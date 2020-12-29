29.12.2020 (07:30)

В Амурском объединении ВВО провакцинировано от COVID-19 около 40 военнослужащих, заступающих в наряд на новогодние праздники

В Амурской области военнослужащие штаба общевойсковой армии Восточного военного округа, спланированные в состав дежурной смены на новогодние праздники, провакцинированы от новой коронавирусной инфекции. Отечественную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») получило около 40 военнослужащих.

Вакцинация проведена специально созданной выездной медицинской бригадой военного госпиталя в штабе объединения. Новый подход к вакцинации позволяет уменьшить социальные контакты и проводить вакцинацию без отрыва военнослужащих от исполнения обязанностей.

На месте был развернут прививочный пост, где медицинские специалисты организовали проверку состояния здоровья военнослужащих и введение вакцины.

Проводимые меры по плановой вакцинации военнослужащих призваны сохранить здоровье военнослужащих.

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