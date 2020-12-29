29.12.2020 (06:30)

Ансамбль Песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) начал гастрольный новогодний тур с обновленной программой

Артисты ансамбля песни и пляски ТОФ начали гастрольный тур по военным гарнизонам Приморского края с новой праздничной программой. Вместе с артистами-тихоокеанцами во время выступлений перед зрителем будут выступать хор, балетная группа, а также военный оркестр.

Новая праздничная программа подразумевает практически ежедневные выступления артистов перед военнослужащими и членами их семей.

Флотский коллектив в течение новогодних праздников планирует выступить в частях и соединениях Владивостокского гарнизона и острова Русский, а также в отдаленных гарнизонах.

Самый большой концерт перед моряками-тихоокеанцами творческий коллектив планирует дать на борту КИК «Маршал Крылов», где соберутся военнослужащие соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

Также ансамбль песни и пляски ТОФ с новогодним поздравлением выступит перед детьми-сиротами в детском доме Владивостока.

Для тех военнослужащих и членов их семей, к которым творческий коллектив флота не сможет попасть с программой новогоднего выступления, специально записан видео-концерт.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице