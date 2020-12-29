29.12.2020 (06:00)

В Амурском объединении ВВО состоялся первый этап нового конкурса Армейских международных игр - «Тактический стрелок»

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, состоялся первый отборочный этап нового конкурса Армейских международных игр 2021 года – «Тактический стрелок». В нем приняло участие около тысячи военнослужащих. По результатам первого этапа в соединениях и воинских частях объединения сформированы команды, которые будут состязаться на лучшего стрелка в объединении в феврале 2021 года.

В основу конкурса «Тактический стрелок» легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия. Военнослужащие используют специально созданную полосу, на которой смоделировано множество типовых ситуаций скоротечного боя. Новшеством стало применение подвижных (качающихся) мишеней, стрельба в движении, стрельба с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей, а также стрельба из других всевозможных неудобных положений. Прохождение полосы проходит в ограниченное время с указанным лимитом боеприпасов.

Кроме нового конкурса в объединении состоялись первые этапы конкурсов «Уверенный прием», «Безопасная среда», «Соколиная охота», а также самые зрелищные состязания - «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

В ходе АрМИ-2021 пройдут отборочные конкурсы в каждой воинской части, соединении и объединении округа. Армейские международные игры 2021 года спланированы в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр будет проведено 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения. Амурское объединение ВВО примет участие в 24 конкурсах.

Возможность проведения конкурсов АрМИ-2021 на своей территории рассматривают около 20 государств (Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице