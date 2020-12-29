29.12.2020 (05:45)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине завершились сборы молодого пополнения

В воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине завершились сборы с военнослужащими по призыву.

Все военнослужащие осеннего призыва уже приведены к Военной присяге. Они изучили и усвоили основные общевоинские дисциплины, с ними были проведены первые боевые стрельбы из автомата Калашникова. Всех военнослужащих ознакомили с учебно-материальной базой, социальными и бытовыми условиями военной службы.

Под руководством опытных командиров на практических занятиях ими были отработаны нормативы по огневой, строевой, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, военные медики научили каждого новобранца оказывать первую медицинскую помощь.

В ближайшее время все военнослужащие будут назначены на штатные воинские должности в соответствии со своей военно-учетной специальностью, на которых они и продолжат свою дальнейшую военную службу в подразделениях армейского корпуса ВВО на Сахалине.

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