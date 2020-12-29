29.12.2020 (05:15)

В общевойсковой армии ВВО в Бурятии подвели итоги боевой подготовки за 2020 год

Командующий общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Валерий Солодчук подвел итоги боевой подготовки соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия за 2020 год.

В общевойсковой армии было проведено более 100 тактических учений, в том числе около 35 двусторонних, свыше 7 тыс. практических занятий по основным предметам боевой подготовки. Из них около 50% проведено в ночное время.

Командующий общевойскового объединения отметил, что текущий год был особенно напряженным для личного состава объединения, было много мероприятий боевой подготовки, в которых военнослужащие показали высокий профессионализм. Весь личный состав успешно справился с поставленными задачами.

Так, военнослужащие мотострелкового соединения приняли активное участие в крупных двухсторонних бригадных тактических учениях в Забайкальском крае на полигоне «Цугол».

Также, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, на полигоне «Бурдуны» состоялся один из этапов российско-монгольское учения «Селенга-2020». В ходе учения были апробированы новые, нестандартные методы и способы борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

«Мероприятия боевой подготовки войск были направлены на поиск и внедрение новых способов выполнения боевых и специальных задач, с учетом исторического и современного боевого опыта», – сказал Валерий Солодчук.

Командующий отметил, что уровень полевой выучки личного состава вырос на 10%.

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