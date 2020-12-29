29.12.2020 (05:30)

Военнослужащие мобильного госпиталя ЗВО совершили марш протяженностью более 1,8 тыс. километров из Цхинвала в Подмосковье

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа совершил марш протяжённостью 1,8 тысяч километров из района выполнения специальных задач в городе Цхинвал, в пункт постоянной дислокации в Подмосковье поселок Калининец.

В ходе марша военнослужащие проехали более 7 субъектов Российской Федерации, пересекли реки Ока, Дон, Северский Донец, Кубань, Кума, Терек. Всего колонна состояла из более 30 единиц вооружения и военной техники. Движение было организовано в сопровождении сотрудников военной автомобильной инспекции, а средняя скорость движения колонны на марше составила 50 километров в час. В районах ночного отдыха было организованно техническое обслуживание, дозаправка военной техники и горячее питания для личного состава. На всем протяжении маршрута поддерживалась связь с личным составом колонны по средствам автомобильной коротковолновой радиостанции средней мощности Р-166.

По прибытию в место назначения в Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа военнослужащих в торжественной обстановке встретили командование объединения и члены семей.

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