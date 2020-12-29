29.12.2020 (07:00)

Российские миротворцы вручили новогодние подарки ученикам двух школ в городе Степанакерте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы вручили новогодние подарки ученикам двух школ в городе Степанакерте

В преддверии Нового года военнослужащие Центра управления миротворческой деятельностью провели гуманитарную акцию в общеобразовательной школе № 2 и №12 г. Степанакерт в Нагорном Карабахе.

В ходе проведения гуманитарной акции российские миротворцы вручили ученикам школьные рюкзаки, канцелярские товары и принадлежности, а также наборы со сладостями.

В каждом рюкзаке — ручки, цветные карандаши, альбомы для рисования, тетради, фломастеры, блокноты и дневники. Вместе с наборами российские миротворцы передали открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями, которые написали юнармейцы России для детей Нагорного Карабаха.

Подобные акции российские миротворцы уже провели в нескольких школах Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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