29.12.2020 (05:00)

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приступили к занятиям по основным предметам боевой подготовки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приступили к занятиям по основным предметам боевой подготовки

Военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приступили к плановым занятиям по боевой подготовке на оборудованных полигонах «Степанакерт» и «Мардакертский».

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие провели стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов, а также из вооружения бронетранспортеров «БТР-82А».

Кроме того, российские миротворцы выполнили упражнения по метанию боевых ручных осколочных гранат. Военнослужащие метали гранаты по мишеням – трем ростовым фигурам на удалении 25 м, находящимся как на горе, так и под горой.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным видам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих, задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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