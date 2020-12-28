28.12.2020 (23:00)

В Волгоградской области десантники возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова

В рамках празднования дня рождения генерала армии Василия Филипповича Маркелова в Камышинском гвардейском десантно-штурмовом соединении военнослужащие и школьники возложили цветы к памятнику легендарного командующего Воздушно-десантными войсками.

По уже сложившейся традиции юные маргеловцы, - кадеты средней школы №17 города Камышина в день рождения Василия Филипповича Магелова приходят в гости к гвардейцам-десантникам, чтобы вместе возложить красные гвоздики к памятнику основателю ВДВ.

По окончанию возложения юные маргеловцы посетили комнату Боевой Славы легендарного соединения, где школьникам рассказали о роли генерала армии Маргелова В.Ф. в становлении и развитии Воздушно-десантных войск, боевом пути прославленного соединения, его героях и боевых буднях десантников.

По завершению мероприятия состоялось общее фотографирование кадетов отряда «юные маргеловцы» у памятника В.Ф.Маргелова.

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