28.12.2020 (22:30)
Свыше 500 новобранцев Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО приняли военную присягу в Брянской области
Около 500 новобранцев воинских частей Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа приняли военную присягу в Брянской области.
На торжествах, посвященных принятию военной присяги, присутствовали ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, представители администрации, комитета солдатских матерей, общественных и военно-патриотических организаций.
Также за церемонией наблюдали родители, друзья и знакомые новобранцев, прибывшие на принятие присяги. Всего свыше 3,5 тысяч человек смогли ознакомиться с учебно-материальной базой подразделений, социальными и бытовыми условиями службы в современных военных городках.
В течение месяца личный состав молодого пополнения прошел курс интенсивной боевой подготовки, а также обучился навыкам строевой и огневой подготовки.
После приведения к военной присяге военнослужащие продолжат службу в подразделениях мотострелкового и танкового полков ЗВО.