28.12.2020 (22:30)

Свыше 500 новобранцев Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО приняли военную присягу в Брянской области

Около 500 новобранцев воинских частей Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа приняли военную присягу в Брянской области.

На торжествах, посвященных принятию военной присяги, присутствовали ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, представители администрации, комитета солдатских матерей, общественных и военно-патриотических организаций.

Также за церемонией наблюдали родители, друзья и знакомые новобранцев, прибывшие на принятие присяги. Всего свыше 3,5 тысяч человек смогли ознакомиться с учебно-материальной базой подразделений, социальными и бытовыми условиями службы в современных военных городках.

В течение месяца личный состав молодого пополнения прошел курс интенсивной боевой подготовки, а также обучился навыкам строевой и огневой подготовки.

После приведения к военной присяге военнослужащие продолжат службу в подразделениях мотострелкового и танкового полков ЗВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице