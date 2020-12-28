28.12.2020 (21:50)

Армейские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований «На призы конькобежного центра «Коломна»

Завершились Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы конькобежного центра «Коломна». Итогом заключительного соревновательного дня для армейских спортсменов стали две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Наталья Воронина первенствовала на дистанции 3 000 м на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «На призы конькобежного центра «Коломна», показав время 4 минуты 6,47 секунды. Второй с результатом 4 минуты 14,08 секунды финишировала Елена Еранина. Замкнула тройку лидеров Елена Сохрякова – 4 минуты 20,50 секунды.

На дистанции 5 000 м лучшим стал Данила Семериков. Показав время 6 минут 20,13 секунды, Семериков обошел Егора Юнина (6 минут 24,79 секунды) и Даниила Алдошкина (6 минут 31,84 секунды).

Елизавета Голубева (Казелина) показала второй результат – 1 минута 16,16 секунды – на дистанции 1 000 м, уступив лишь Ангелине Голиковой (1 минута 15,30 секунды). На третью ступень пьедестала почета, показав время 1 минута 16,50 секунды, поднялась призер чемпионатов мира, победитель и призер чемпионатов Европы Дарья Качанова.

У мужчин на аналогичной дистанции вторым стал Артем Арефьев, финишировавший с результатом 1 минута 9,97 секунды. Первенствовал Виктор Лобас (1 минута 9,84 секунды), замкнул тройку лидеров Николай Трусов (1 минута 10,39 секунды).

Турнир стал отборочным для участия в чемпионате Европы по конькобежному спорту в многоборье, который пройдет в период с 16 по 17 января в Херенвене (Нидерланды).

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