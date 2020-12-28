28.12.2020 (21:40)

Свыше 300 военнослужащих-женщин успешно завершили курс интенсивной боевой подготовки в Нижегородской области

Военнослужащие – женщины соединений и воинских частей Западного военного округа завершили программу интенсивной боевой подготовки с элементами курса выживания в Нижегородской области.

Курс подготовки состоял из четырехнедельной программы, включающей теоретическую часть, практическую подготовку и полевой выход.

На занятиях военнослужащие-женщины прошли подготовку по десяти дисциплинам: тактической, огневой, инженерной, физической, военно-медицинской, топографической подготовке, а также по РХБ защите, ориентированию на местности и основам выживания.

Особенностью проведения полевого выхода стало выполнение нормативов по сборке-разборке автомата, одеванию общевойскового защитного комплекта, оказанию первой медицинской помощи раненому, занятия по инженерной подготовке.

На завершающем этапе интенсивной подготовки военнослужащие прошли психологическую полосу препятствий с психофизическим воздействием, которая включат в себя марш-бросок на 5 км с выполнением упражнений по метанию боевых ручных гранат РГД-5, выполнением стрельб из автоматов Калашникова Ак-74М, обкатку танком Т-72Б3.

Всего в 2020 году на базе учебного центра прошли подготовку и дополнительную подготовку свыше 1000 военнослужащих, из которых свыше 30% военнослужащие-женщины.

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