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28.12.2020 (21:10)

Рядовой спортивной роты ЦСКА Сергей Ардашев завоевал «золото» и «серебро» на «Красногорской лыжне»

В Красногорске завершились Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня». Армейские спортсмены завоевали на турнире три медали – две золотые и одну серебряную.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Сергей Ардашев стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на старте Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня», завершившихся в конце прошлой недели. Армейский спортсмен показал время 3 минуты 11,13 секунды и обошел Антона Тимашова (+2,28 секунды) и Дениса Филимонова (+2,69 секунды).

В заключительный день турнира Сергей Ардашев и еще одна представительница Центрального спортивного клуба Армии Наталия Мекрюкова показали хорошие результаты в гонках классическим стилем с раздельным стартом на 15 и 10 км соответственно.

Наталия Мекрюкова стала лучшей среди женщин, показав время 27 минут 9 секунд. Серебряным призером стала Алия Иксанова, отставшая от армейской спортсменки на 4 секунды. Замкнула тройку лидеров с отставанием в 15 секунд Екатерина Смирнова.

Ардашев стал вторым среди мужчин, отстав от первенствовавшего Ильи Порошкина (37 минут 32,7 секунды) на 14,3 секунды. Бронзовым призером, отстав на 28 секунд, стал Андрей Ларьков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ЦСКА , Спорт
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