28.12.2020 (21:10)

Рядовой спортивной роты ЦСКА Сергей Ардашев завоевал «золото» и «серебро» на «Красногорской лыжне»

В Красногорске завершились Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня». Армейские спортсмены завоевали на турнире три медали – две золотые и одну серебряную.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Сергей Ардашев стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на старте Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня», завершившихся в конце прошлой недели. Армейский спортсмен показал время 3 минуты 11,13 секунды и обошел Антона Тимашова (+2,28 секунды) и Дениса Филимонова (+2,69 секунды).

В заключительный день турнира Сергей Ардашев и еще одна представительница Центрального спортивного клуба Армии Наталия Мекрюкова показали хорошие результаты в гонках классическим стилем с раздельным стартом на 15 и 10 км соответственно.

Наталия Мекрюкова стала лучшей среди женщин, показав время 27 минут 9 секунд. Серебряным призером стала Алия Иксанова, отставшая от армейской спортсменки на 4 секунды. Замкнула тройку лидеров с отставанием в 15 секунд Екатерина Смирнова.

Ардашев стал вторым среди мужчин, отстав от первенствовавшего Ильи Порошкина (37 минут 32,7 секунды) на 14,3 секунды. Бронзовым призером, отстав на 28 секунд, стал Андрей Ларьков.

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