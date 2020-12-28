28.12.2020 (20:45)

Оперативная группа российских войск в Приднестровье подвела итоги за год на водительской конференции

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подвели итоги водительской деятельности за год в рамках водительской конференции.

Руководителем занятия были доведены информация о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения и анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за 2020год, отметив нулевую аварийность в Приднестровском регионе со стороны личного состава ОГРВ ПРРМ.

В ходе конференции начальник ОГРВ ПРРМ вручил грамоты и ценные подарки с символикой Министерства обороны лучшим водителям по итогам календарного года продемонстрировавшие высокую профессиональную выучку на занятиях по боевой подготовке, в соревнованиях «Воин содружества - 2020» и при проведении конкурсов среди подразделений ОГРВ ПРРМ. В рамках водительской конференция были подведены итоги за год, по результатам которого военнослужащие-водители преодолели около 200 тысяч километров.

Благодаря качественной подготовке водителей ОГРВ ПРРМ, в течение последних лет российские военнослужащие сохраняют за собой нулевую аварийность в Приднестровском регионе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице