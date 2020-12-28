28.12.2020 (20:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по противопожарной безопасности
В преддверии продолжительных праздников в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели показательные занятия по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала.
На занятие пожарные довели требования пожарной безопасности при обращении с бытовыми электроприборами, обогревателями и газовыми колонками, а также требования безопасности при использовании пиротехнических изделий.
В ходе занятия пожарные команды продемонстрировали порядок использования первичных средств пожаротушения, вынос пострадавших с места пожара и оказание первой медицинской помощи при отравлении угарным газом и ожогах различной степени тяжести.
Показательное занятие по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала носило плановый характер.