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28.12.2020 (20:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по противопожарной безопасности

В преддверии продолжительных праздников в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели показательные занятия по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала.

На занятие пожарные довели требования пожарной безопасности при обращении с бытовыми электроприборами, обогревателями и газовыми колонками, а также требования безопасности при использовании пиротехнических изделий.

В ходе занятия пожарные команды продемонстрировали порядок использования первичных средств пожаротушения, вынос пострадавших с места пожара и оказание первой медицинской помощи при отравлении угарным газом и ожогах различной степени тяжести.

Показательное занятие по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Пожарная безопасность
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