28.12.2020 (20:15)

Победителям викторины вручены заслуженные награды

В новосибирском музее авиации им. А.И. Покрышкина региональное отделение ДОСААФ провело торжественное награждение победителей викторины, организованной в рамках интернет-проекта «А.И. Покрышкин - о главном».

Этот проект новосибирских досаафовцев вносит свой вклад в реализацию плана основных мероприятий ДОСААФ России по увековечению памяти трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А.И. Покрышкина.

Победителей викторины награждал председатель регионального отделения ДОСААФ Новосибирской области Виталий Шадрин. Знатокам жизни и ратных подвигов прославленного летчика вручены грамоты и памятные призы. Все участники викторины будут отмечены благодарностью руководителя областной оборонной организации.

Как рассказали организаторы, проект оказался весьма интересен широкому кругу общественности. Минобороны России высоко оценило инициативу ДОСААФ по увековечиванию памяти почетного жителя города Новосибирска, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.

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