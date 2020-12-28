28.12.2020 (20:00)

Кафедра иностранных языков Академии Генштаба впервые внедрила в учебный процесс дистанционные технологии

В 2020 году кафедра иностранных и русского языков Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации впервые внедрила в образовательную деятельность полный цикл технологий дистанционного обучения.

Преподаватели прошли соответствующие тренинги, освоили дистанционные программные среды и интерактивные виртуальные доски, а также адаптировали дидактические материалы, дополнив их тестовыми заданиями и функциями аудирования.

Применение новых технологий позволило не только достичь плановых показателей образовательной деятельности в условиях пандемии, но и составить индивидуальные образовательные траектории для слушателей.

Накопленным опытом кафедра делится с коллегами из других вузов. В ходе недавно завершившегося научно-методического семинара его переняли преподаватели Военного учебно-научного центра Сухопутных войск.



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