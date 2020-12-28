28.12.2020 (19:50)

В Армейском клубе подвели итоги года

Сегодня в конференц-зале Крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса Центрального спортивного клуба Армии прошло новогоднее торжественное собрание, посвященное подведению итогов ФАУ МО РФ ЦСКА за 2020 год.

На мероприятии присутствовали руководство, спортсмены, тренеры, ветераны и сотрудники клуба.

С вступительным словом к участникам праздничного мероприятия обратился начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков. Он искренне поблагодарил коллектив ЦСКА за работу, проведенную в 2020 году.

«Прошедший год стал непростым испытанием для армейского спорта. Были отменены все соревнования под эгидой Международного совета военного спорта, под эгидой СНГ, внутренние российские соревнования и большой ряд соревнований в масштабе Вооруженных Сил РФ. В те мероприятия, которые состоялись внесли огромный вклад сотрудники ЦСКА, за что им большое спасибо. Отдельно хотел бы поблагодарить коллектив ЦСКА за помощь в организации и проведении такого серьезного и масштабного международного соревнования - «Эльбрусское кольцо», - сказал Андрей Зыков. - Что касается перспектив на 2021 год, нам необходимо основные усилия сосредоточить на подготовке наших сборных Вооруженных Сил РФ для участия в международных турнирах под эгидой CISM. Пока соревнования спланированы, нужно организовать четкую и качественную подготовку. Также посвятить будущий год подготовке сборных команд курсантов для участия в III Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге, которые были перенесены на 2022 год. Работы предстоит много, но мы понимаем, что нужно сделать. Конечно, одна из основных задач на будущий год, организовать и провести на высоком уровне чемпионат мира среди военнослужащих по боксу здесь в Москве на объектах ЦСКА. Пользуясь случаем хотел бы пожелать всем спортивной удачи и крепкого здоровья».

Затем начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов выступил с докладом о проделанной за год работе и поздравил всех с Новым годом и Рождеством.

«От себя лично хотел бы пожелать всем самое главное здоровья в наступающем году, вам и вашим семьям. Чтобы все планы, цели и задачи, которые мы для себя наметили, обязательно были исполнены. А нам немного отдохнуть и с новыми силами дальше заниматься теми задачами, которые на нас возложены и доказывать в очередной раз, что ЦСКА самая сильная организация», - сказал Артем Валерьевич.

В рамках мероприятия Артем Громов вручил отличившимся сотрудникам ЦСКА государственные и ведомственные награды.

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