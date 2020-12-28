28.12.2020 (19:40)

В Нижнем Новгороде отдали дань памяти воинам-интернационалистам

В Нижнем Новгороде отдали дань памяти воинам-интернационалистам 25 декабря 2020 года, в день 41-ой годовщины ввода советских войск в Афганистан, в Нижнем Новгороде прошли митинг и церемония возложения цветов к памятнику нижегородцам, погибшим в Афганистане и Чечне.

25 декабря 1979 года по решению руководства СССР на территорию Афганистана был введён ограниченный контингент советских войск. Началась война, продлившаяся почти 10 лет и унесшая жизни более 15 тысяч солдат. Через эту войну прошли более 620 тысяч советских граждан.

Почтить память павших пришли члены организаций ветеранов Афганской и Чеченской войн, представители военно-патриотических клубов, а также председатель регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области Сергей Кульков.

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