28.12.2020 (19:30)

В Москве первые 500 военнослужащих танковой армии ЗВО прошли все этапы вакцинации от COVID-19

В Москве более 500 военнослужащих отдельной Севастопольской мотострелковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли все этапы вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Всего в Западный военный округ поставили более 3 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

27 ноября Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

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