28.12.2020 (19:20)

Руководителям поисковых отрядов ДОСААФ России вручены награды

В региональном отделении ДОСААФ России города Москвы прошло награждение руководителей поисковых отрядов ДОСААФ России.

Председатель ДОСААФ города Москвы Вячеслав Ниниченко, обратившись к собравшимся, поблагодарил бойцов и командиров поисковых отрядов за сохранение памяти павших защитников Отечества и патриотическое воспитание молодежи своим личным примером.

Председатель ДОСААФ города Москвы вручил грамоты и памятные подарки командиру поискового отряда «ЮНЫЙ АРМЕЕЦ» Сергею Стаськову и командиру «Поискового отряда оперативного реагирования» Алексею Шинкареву, заместителям командиров поисковых отрядов.

На церемонии награждения также присутствовали заместитель председателя ДОСААФ города Москвы по физкультуре и спорту Андрей Олейник и заместитель начальника отдела по военно-патриотическому воспитанию и связям с общественностью Елена Тюрь.

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