28.12.2020 (19:00)

Результаты подготовки в Учебном центре военной полиции в городе Владикавказ

В декабре 2020 года, в соответствии с планом подготовки органов военной полиции на 2021 учебный год военнослужащие военных комендатур Западного, Центрального и Восточного военных округов прошли обучение на базе Учебного центра военной полиции в г. Владикавказ, по программе повышения квалификации.

С 1 декабря порядок и методы проведения занятий были скорректирован с учетом требований Методических рекомендаций по применению органов и подразделений военной полиции при выполнении задач в военное время, разработанных под руководством начальника Главного управления военной полиции генерал-полковника Сергея Васильевича Кураленко.

Военнослужащие изучили особенности организации и несения патрульной службы в условиях постконфликного урегулирования, на примере выполнения задач в Сирии и Нагорном Карабахе.

Особое внимание уделялось вопросам взаимодействия и маневра патрулей с учетом изменяющейся обстановки, выявлению и пресечению правонарушений в районе проведения миротворческой операции, порядку фиксации и сохранения следов преступления, оказанию первой помощи пострадавшему и борьбе с беспилотными летательными аппаратами типа «Квадрокоптер».

В целях недопущения случаев заражения коронавирусной инфекцией проведение занятий и тренировок было организовано в строгом соответствии с указаниями Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

В целом задача по повышению высокого уровня подготовки инспекторов военной полиции выполнена, цели в ходе занятий достигнуты.

В лучшую сторону, по итогам сдачи зачетов отмечаются военнослужащие Западного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице