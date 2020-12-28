28.12.2020 (18:45)

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» окончена зимняя экзаменационная сессия

В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» на всех площадках в Санкт-Петербурге окончена зимняя экзаменационная сессия.

В целях успешной сдачи сессии для курсантов заблаговременно были организованы дополнительные занятия по отдельным дисциплинам, а также еженедельные консультации по всем предметам на протяжении учебного семестра, на которых преподаватели помогали будущим военно-морским офицерам обобщить или углубить знания по пройденному материалу.

Сессии предшествовала неделя зачетов, включающая в себя как сдачу курсовых и лабораторных, так и контрольных работ, по итогам которых курсанты получали допуск к промежуточной аттестации.

На подготовку к каждому экзамену отводится три дня. В течении этого времени занятия не проводятся, а курсантам предоставляется возможность под руководством заместителей командиров взводов и старшин классов во время самостоятельной подготовки изучить экзаменационные вопросы.

Для курсантов сессия является очень важным периодом. Они проходят проверку уровня теоретических знаний, а также качества практической подготовки по отдельным дисциплинам. Оценки, получаемые на экзаменах, помогают обучающимся понять свои недоработки в ходе учебного семестра при изучении тех или иных дисциплин.

Особое внимание уделяется проверке уровня физической подготовленности военнослужащих. На экзамене им необходимо выполнить нормативы по четырем видам упражнений: на силу, быстроту, ловкость и выносливость.

Успешная сдача сессии — это не только залог высокой квалификации в будущем, но и возможность получения повышенного денежного довольствия в размере до 25% от оклада.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице