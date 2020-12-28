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28.12.2020 (18:30)

Инженеры ЗВО расчистили от снега более 100 км дорог общего пользования в Ярославской области

В Ярославской области военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) оказали помощь коммунальным службам и расчистили от снега более 100 км дорог общего пользования.

Очистку выполнили экипажи бульдозеров БАТ-2 и инженерных машин разграждения ИМР-3. Помимо очистки дорожного полотна, гусеничная техника помогла вызволить более 40 автомобилей, застрявших в снегу.

Всего на дороги Ярославской области вышло более 100 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Инженерные войска
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