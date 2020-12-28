28.12.2020 (18:15)

Детей военнослужащих Энгельсского соединения дальней авиации, погибших при исполнении служебных обязанностей, поздравили с наступающим Новым годом

В преддверии наступающих праздников — Нового года и Рождества Христова — командование Энгельсского соединения дальней авиации в лице командира соединения гвардии генерал-майора Олега Пчелы и сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительной власти Саратовской области Сергея Аренина поздравило детей и родственников военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Дети получили ценные новогодние подарки, которые сами попросили заранее в своих письмах на проведенной военно-патриотической акции «Письмо Деду Морозу».

На организованной встрече каждый ребенок смог рассказать о своих планах и желаниях на будущий год, а также поделиться успехами в учебе и спорте.

«К семьям, которые получили подарки, — особое отношение. Военнослужащие как никто другой понимают и принимают близко к сердцу ту непростую ситуацию, в которой оказались семьи наших погибших товарищей. По инициативе руководства соединений дальней авиации ежегодно проходит благотворительные акции, в их числе и новогодняя. Такое начинание получило широкую поддержку среди военнослужащих», — отметил командир Энгельсского соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Родственники погибших военнослужащих выразили благодарность организаторам и участникам акции за внимание и заботу.

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