28.12.2020 (18:00)

Корвет Балтийского флота «Стойкий» отработал поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Атлантике

Корвет Балтийского флота «Стойкий», выполняющий задачи дальнего похода, отработал задачу по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в Атлантике.

Во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ экипаж корвета отработал совместные противолодочные действия — провел учение по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения.

В рамках боевой учебы на переходе морем экипаж также провёл тренировки по отражению воздушного нападения противника с различных высот и направлений с выполнением условных стрельб средствами противовоздушной обороны.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел из главной базы флота — Балтийска — 16 декабря.

Основная задача похода — обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана.

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