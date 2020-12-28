28.12.2020 (17:59)

В Санкт-Петербурге в формате видеоконференции прошло заседание Военного совета Западного военного округа

Сегодня в Санкт-Петербурге в формате видеоконференции состоялось заседание Военного совета Западного военного округа (ЗВО), на котором были подведены итоги года.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в текущем учебном году все мероприятия боевой и оперативной подготовки войск и штабов выполнены в полном объёме», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

Он отметил, что основные усилия были сосредоточены на внедрении современных форм и способов ведения боевых действий, в том числе сирийского опыта, а также на подготовке личного состава к применению новейших образцов вооружения и военной техники, поступающей в рамках государственного оборонного заказа.

«Полученный в текущем году опыт позволит войскам принять участие в масштабном учении «Запад–2021», которое пройдёт в сентябре в том числе на территории нашего округа, подготовка к этому учению уже стартовала», — добавил генерал-полковник Александр Журавлёв.

В ходе заседания командующий войсками ЗВО вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим округа за выполнение специальных задач по обеспечению обороноспособности страны.

Участвовавший в заседании Военного совета губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поощрил ряд военнослужащих за участие в обеспечении безопасности региона.

В заседании приняли участие командиры соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых и танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных на территории 26 субъектов северо-запада страны.

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