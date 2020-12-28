28.12.2020 (17:41)

В Центральном академическом театре Российской Армии зажгла свои огни главная новогодняя юнармейская ёлка

В Центральном академическом театре Российской Армии зажгла свои огни главная новогодняя юнармейская ёлка. Почти четыре сотни активистов движения из Москвы и Московской области стали свидетелями решающей битвы добра со злом. Разумеется, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации организаторы внесли в новогоднюю программу коррективы. Так, пришлось отказаться от активных гуляний: мастер-классов, квестов и концертов. Акцент сделали на оформление — светотехнику, декоративные элементы, праздничное дерево. А еще — на увлекательное шоу-представление, в котором ребятам пришлось спасать мир от Черномора. Злой чародей решил украсть Новый год у Деда Мороза и оставить всех без праздника. На стороне добра — только «Запасной богатырь» Проша Силыч. И ему явно потребуется помощь юнармейцев.

«Я понимаю, что это сказка, которую придумали авторы и поставили режиссеры с актерами. Но все так реалистично, что порой забываешься и начинаешь подсказывать главному герою как поступить в той или иной ситуации. Просто мы в Юнармии всегда готовы прийти на выручку, не только своим товарищам, но и сказочным богатырям. Потому что у нас друзей в беде не бросают», — пояснила сидевшая в первом ряду Валерия Зайцева.

Только благодаря поддержке ребят Проша Силыч смог вынести все испытания — сразился с пиратами, выстоял в поединке с заморским Чудо-Юдо, перехитрил Черную тень.

«Участники нашего движения живут в разных городах, у них разнообразные интересы и увлечения. Но объединяет всех то, что у каждого юнармейца есть черта воспринимать чужую боль как свою. Именно поэтому среди них так много героев. Подвиг — это ведь не только спасение чьей-то жизни. Это еще наставничество, сострадание, социальное волонтерство, гуманитарная помощь. На днях юнармейцы передали своим сверстникам в Нагорный Карабах рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Они, как и главный герой сказки, стремятся сделать этот мир лучше. А вместе — мы сила, способная решить любую проблему», — рассказал начальник Главного штаба Юнармии, трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Большинство праздничных мероприятий Юнармия все же перевела в виртуальный формат. К примеру, 30 декабря в социальных сетях движения пройдет онлайн-марафон «Новогоднее чудо». Зрителей ждут сюрпризы и розыгрыши, поздравления от «звёзд», призы и подарки. Получить привет от юнармейского Деда Мороза можно, став участником челленджа #Новыйгодвстилеюнармии. Для победы понадобятся фотографии с активного отдыха. Кстати, битва за подарки уже началась — самое время присоединиться.

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России и поддержано Президентом Российской Федерации. Оно объединило уже более 740 тыс. детей и подростков по всей стране. Региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

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