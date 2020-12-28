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28.12.2020 (17:36)

В 2020 году в ЦВО на четверть увеличилось количество мероприятий международной деятельности

В 2020 году в Центральном военном округе (ЦВО) на четверть увеличилось количество мероприятий международной деятельности. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В уходящем году провели 13 масштабных мероприятий международной деятельности, что на четверть больше 2019 года. Подготовка органов военного управления ЦВО к решению задач на Центрально-Азиатском регионе проводилась в тесном взаимодействии со странами-членами Организации Договора коллективной безопасности», - заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Наиболее значимыми мероприятиями стали прошедшее в Республике Беларусь командно-штабное учение миротворческих сил «Нерушимое братство-2020» с участием более 140 военнослужащих округа и учение 201- й военной базы с подразделениями Вооруженных сил Республики Таджикистан.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Международная деятельность
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