28.12.2020 (16:46)

Командно-штабные военные игры в 2021 году войдут в систему оперативной подготовки командного состава ЮВО

Командно-штабные военные игры в 2021 году войдут в систему оперативной подготовки командного состава Южного военного округа (ЮВО).

По итогам проведения Стратегической командно-штабной военной игры (СКШВИ) с управлением и командным составом подчиненных объединений и соединений командующим войсками ЮВО генералом армии Александром Дворниковым принято решение включить в систему оперативной подготовки проведение новой формы обучения на регулярной основе.

«СКШВИ необходимо проводить в конце каждого учебного периода, при этом командно-штабные военные игры в составе объединений – ежемесячно», – потребовал генерал армии А.Дворников.

В целях повышения профессиональной подготовки командиров подразделений батальонного звена еженедельно планируется проводить групповые упражнения, а с командирами взводов – тактические летучки.

«Современную методику оперативной подготовки необходимо отрабатывать в двустороннем формате с учетом всех видов обеспечения и привлечением основных и приданных боевых подразделений, в том числе на кораблях, подводных лодках и в авиационных эскадрильях», – уточнил задачу своим подчиненным командующий войсками ЮВО.

Впервые СКШВИ в ЮВО проведена была проведена в декабре с.г. в рамках пятидневного оперативно-мобилизационного сбора с участием органов военного управления ЮВО, общевойсковых армий, Черноморского флота, Каспийской флотилии и армии ВВС и ПВО, а также командиров соединений ЮВО, которым руководил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников. В сборе участвовали порядка 300 офицеров из состава органов военного управления и командного состава соединений ЮВО.

Новый метод оперативной подготовки позволяет офицерам отработать учебно-боевые задачи, находясь в роли должностных лиц условной группировки войск, сформированной на определённом операционном направлении.

Для проведения игры были использованы полевые подвижные пункты управления объединений и соединений ЮВО. Новая форма обучения позволяет готовить офицеров к выполнению задач в составе единого органа управления на различных театрах военных действий. В отличие от командно-штабного учения в игре не задействуются подразделения для обозначения действий войск.

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