28.12.2020 (16:05)
На российской военной базе Кант в Киргизии прошла Новогодняя елка для детей военнослужащих
В клубе объединенной российской военной базы Кант в Киргизии состоялась Новогодняя ёлка для детей военнослужащих.
Командир базы полковник Алексей Ларин поздравил всех ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, а также пожелал крепкого здоровья, веры в новогоднее волшебство и исполнения желаний.
Для детей и их родителей творческими коллективами был организован театрализованный новогодний спектакль, по завершении которого каждый ребенок получил сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки.
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