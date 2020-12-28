28.12.2020 (16:05)

На российской военной базе Кант в Киргизии прошла Новогодняя елка для детей военнослужащих

В клубе объединенной российской военной базы Кант в Киргизии состоялась Новогодняя ёлка для детей военнослужащих.

Командир базы полковник Алексей Ларин поздравил всех ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, а также пожелал крепкого здоровья, веры в новогоднее волшебство и исполнения желаний.

Для детей и их родителей творческими коллективами был организован театрализованный новогодний спектакль, по завершении которого каждый ребенок получил сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

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