28.12.2020 (14:46)

В 2020 году боевая мощь Центрального военного округа повысилась на 7 процентов

В 2020 году боевая мощь Центрального военного округа (ЦВО) повысилась на 7 процентов. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В результате выполнения мероприятий, предусмотренных планом деятельности на 2020 год, увеличили боевую мощь округа на 7%», – заявил генерал-полковник А. Лапин.

В числе приоритетных задач оставались организационно-штатные мероприятия. В уходящем году завершено формирование инженерно-сапёрного полка в городе Ишим (Тюменская область), а также двух рот специального назначения с местами дислокации в Самарском и Новосибирском гарнизонах.

Большое внимание уделялось повышению интенсивности и качества мероприятий оперативной и боевой подготовки. Войска округа приняли участие в более чем 800 учений различного уровня, отработав порядка 76 тыс. практических эпизодов с боевыми стрельбами и вождением техники. При этом половина занятий проходила в ночное время.

Не менее важной задачей в уходящем году было обустройство военных городков, аэродромов и полигонов. С начала года завершены работы по строительству 279 зданий и сооружений. Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов позволил создать необходимые условия для достойного размещения военнослужащих и членов их семей, улучшить медицинское обслуживание, обеспечить необходимые условия для хранения и ремонта поступающей военной техники в 11 соединениях и воинских частях округа.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная российская военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в городе Екатеринбурге.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице