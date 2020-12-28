28.12.2020 (14:30)

Разведчики ЦВО на учении в Сибири отработали спецзадачи в условиях низких температур

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области выполнили специальные задачи в условиях низких температур.

В ходе двухдневного тактико-специального учения военнослужащие-разведчики в полной боевой экипировке в составе подразделений совершили 10-ти километровый марш на лыжах в район выполнения специальных задач. Используя подручные средства, военнослужащие организовали сооружения из снега и лапника для ночлега и обогрева. В зимнем лесу разведчики выполнили разведывательно-поисковые мероприятия, организовали засаду на диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника, отработали практические задачи по военной топографии с ориентированием на местности по азимутам и действия по оказанию первой помощи при возможном переохлаждении и обморожении, разведчики-радиотелефонисты тренировались в передачи радиограмм.

В рамках тактико-специального учения военнослужащие также отработали вопросы скрытного разведения костров без признаков дыма и приготовления пищи в полевых условиях.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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