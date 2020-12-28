28.12.2020 (14:04)

Беспилотники «Тахион» поступили на вооружение разведывательного подразделения в Сибири

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, получили на вооружение новые беспилотные летательные аппараты (БпЛА) «Тахион».

Поступившие на вооружение аппараты будут применяться для проведения воздушной разведки, выдачи готовых целеуказаний для огневых средств мотострелковых и танковых подразделений, а также для корректировки огня в ходе плановых мероприятий боевой подготовки.

Беспилотный летательный аппарат «Тахион» специально спроектирован с учетом применения в тяжелых климатических условиях, оснащается видеокамерой, тепловизором и другим оборудованием. Аппарат отличается небольшими массогабаритными характеристиками и может использоваться в широком диапазоне температур и высот, а также при существенной скорости ветра.

Особенностью данного аппарата является возможность его применения для организации видео и переговорной связи, выступая в качестве ретрансляторов сигнала.

Использование БпЛА «Тахион» позволит повысить боевые возможности разведывательного подразделения ЦВО.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.



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