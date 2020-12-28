28.12.2020 (13:42)
Более 5 тыс. военнослужащих ЦВО будут находиться на боевом дежурстве в новогодние праздники
Более 5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) будут находиться на боевом дежурстве в новогодние праздники.
Военнослужащие соединений и воинских частей округа будут нести службу в составе суточных нарядов и караулов, а также дежурить на узлах связи и пунктах управления, охранять парки боевых машин, склады и арсеналы.
В состав дежурных смен входят военнослужащие регионального и территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, караульные подразделения и противодействия терроризму.
Справочно:
ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная российская военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.