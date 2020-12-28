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28.12.2020 (13:42)

Более 5 тыс. военнослужащих ЦВО будут находиться на боевом дежурстве в новогодние праздники

Более 5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) будут находиться на боевом дежурстве в новогодние праздники.

Военнослужащие соединений и воинских частей округа будут нести службу в составе суточных нарядов и караулов, а также дежурить на узлах связи и пунктах управления, охранять парки боевых машин, склады и арсеналы.

В состав дежурных смен входят военнослужащие регионального и территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, караульные подразделения и противодействия терроризму.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная российская военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Боевое дежурство
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