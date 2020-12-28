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28.12.2020 (13:34)

Соединения и воинские части ЦВО готовятся к празднованию Нового года

Фото Видео

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) готовятся к празднованию Нового года. Военнослужащие украшают гирляндами и новогодними ёлками места проживания, комнаты досуга и бытового обслуживания, которые также обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами. Всего в соединениях и частях ЦВО установлено более 1000 новогодних ёлок.

Также на период праздников для военнослужащих ЦВО подготовлено специальное праздничное меню, дополненное апельсинами, яблоками, шоколадом и выпечкой.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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