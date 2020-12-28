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28.12.2020 (12:55)

Северный флот направил самолет Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море, где затонуло рыболовное судно «Онега»

Противолодочный самолёт морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил вылетел в район Баренцева моря, где сегодня утром затонуло рыболовное судно «Онега».

На борту самолета находится спасательное оборудование, предназначенное для спасения терпящих бедствие в море.

В настоящее время в районе поисковой операции применение авиации осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте трагедии достигает четырех метров, температура воздуха — минус 20 градусов.

Запрос Архангельского морского спасательного центра о выделении авиации Северного флота для участия в поисковых действиях поступил на региональный центр управления обороной РФ штаба Северного флота около 12 часов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Поисковики
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