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28.12.2020 (12:17)

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота прошёл пролив Босфор и зашёл в Чёрное море

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) прошёл черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и зашёл в Черное море.

Корабль возвращается в пункт базирования после завершения выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

В Чёрном море экипаж фрегата отработает комплекс поставленных на переход задач, после чего зайдёт в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь.

В Средиземном море фрегат «Адмирал Эссен» выполнял задачи с октября 2020 года, ранее в дальней морской зоне его сменил фрегат «Адмирал Григорович».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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