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28.12.2020 (11:35)

Патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота торжественно встретили в пункте базирования после межфлотского перехода

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошла торжественная встреча экипажа патрульного корабля «Василий Быков» после завершения межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот в постоянный пункт базирования город-герой Новороссийск.

В рамках соблюдения противоэпидемических рекомендаций мероприятие прошло с действующими в регионе ограничениями.

В ходе торжественной церемонии командир НВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов встретил командира корабля и по флотской традиции вручил экипажу жареного поросёнка.

В ближайшее время корабль пройдёт плановое техническое обслуживание и пополнит запасы материальных средств, после чего экипаж приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

В ходе межфлотского перехода экипаж преодолел более 5 тысяч морских миль, пройдя Балтийское, Северное, Средиземное моря, а также часть Атлантического океана.

ПК «Василий Быков» вышел из Новороссийска в июне 2020 года. На Балтийском флоте экипаж корабля принимал участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, затем совершил переход на Северный флот для проведения испытаний систем вооружения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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