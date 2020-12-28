28.12.2020 (01:00)

Военнослужащие Камышинского десантно-штурмового соединения приступили к ежеквартальной сдаче зачетов по физической подготовке

В конце декабря в соответствии с планами подготовки подразделений Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения под руководством помощника командира части по физической подготовке Александра Оландарева началась ежеквартальная сдача зачетов по физической подготовке личным составом подразделений.

Первыми экзамен держали военнослужащие взвода инструкторов.

Перед началом сдачи контрольных упражнений личный состав был проинструктирован по требованиям безопасности и условиям выполнения контрольных упражнений.

В ходе контрольной проверки по физической подготовке военнослужащие оценивались на быстроту, силу, выносливость и наличие военно-прикладных навыков.

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