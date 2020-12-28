28.12.2020 (10:11)

Состоялся новогодний онлайн-концерт для военнослужащих объединения ПВО-ПРО

В культурно-досуговом центре «Заря» в Московской области прошел новогодний онлайн-концерт военного оркестра 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) «Новый год идёт по свету». Пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах более 40 человек.

40-минутный концерт, состоящий из более чем 10 номеров, будут транслировать в соединениях и воинских частях объединения несколько раз в течение предстоящих выходных и праздничных дней. Таким образом все военнослужащие армии смогут принять участие в праздничном мероприятии без риска заноса и распространения коронавирусной инфекции.

На концерте исполнены музыкальные номера «Мы - ПВО», «Я люблю тебя, Россия», «Живем мы что-то без азарта», «Лучший город Земли», «Служить России» и другие. Помимо этого, несколько танцевальных номеров исполнено детской хореографической студией «Магнолия». «Живой звук» во всех без исключения номерах обеспечивал военный оркестр армии под руководством капитана Павла Зяблицева. Музыкальные номера исполняли лауреат премии «Военная песня» Юрий Самохин, лауреаты международных премий и конкурсов Виталий Атюшев и Исмаил Корос, солист военного оркестра Марина Судас.

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