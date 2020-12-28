Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2020 (10:02)

Снайперы ЮВО в Южной Осетии завершили освоили курс по борьбе с артиллерийскими корректировщиками

Снайперы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили специальный курс по борьбе с артиллерийскими корректировщиками на общевойсковом полигоне Дзарцеми в Южной Осетии.

В ходе спецкурса снайперы научились оборудовать ложные огневые позиции с целью обмана противника, скрытному выдвижению на основную позицию, маскировке.

Также снайперы эффективно использовали контрснайперские хитрости – куклы приманки, отражающие зеркала, дымовые завесы и лазерные целеуказатели.

Следующим этапом подготовки снайперов станут состязания и отбор кандидатов для участия в первом этапе всеармейского конкурса «Снайперский рубеж».

В мероприятии боевой подготовки приняло участие более 60 снайперов российской военной базы ЮВО со штатным вооружением.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло учение по борьбе с условными диверсантами
На Черноморском флоте прошло учение по организации экстренного приготовления кораблей к бою и походу
На Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции
В 8-й общевойсковой армии ЮВО прошёл чемпионат по рукопашному бою

Метки:
Артиллерия , Южный военный округ , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false