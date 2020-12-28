28.12.2020 (10:02)

Снайперы ЮВО в Южной Осетии завершили освоили курс по борьбе с артиллерийскими корректировщиками

Снайперы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили специальный курс по борьбе с артиллерийскими корректировщиками на общевойсковом полигоне Дзарцеми в Южной Осетии.

В ходе спецкурса снайперы научились оборудовать ложные огневые позиции с целью обмана противника, скрытному выдвижению на основную позицию, маскировке.

Также снайперы эффективно использовали контрснайперские хитрости – куклы приманки, отражающие зеркала, дымовые завесы и лазерные целеуказатели.

Следующим этапом подготовки снайперов станут состязания и отбор кандидатов для участия в первом этапе всеармейского конкурса «Снайперский рубеж».

В мероприятии боевой подготовки приняло участие более 60 снайперов российской военной базы ЮВО со штатным вооружением.

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