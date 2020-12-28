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28.12.2020 (10:30)

Военнослужащие ЮВО преодолели психологическую полосу препятствий в Северной Осетии

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии преодолели психологическую полосу препятствий.

Более 1 тыс. мотострелков отработали тактические приемы передвижения в условиях огневого воздействия условного противника, с применением имитационных взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя.

В ходе прохождения психологической полосы военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 30 сложных препятствий, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены подземные ходы, подвесные мосты, железнодорожный перегон, фрагменты городских сооружений и завалы.

На психологической полосе была отработана слаженность действий подразделений в стрессовых нестандартных ситуациях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Психологи
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