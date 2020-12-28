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28.12.2020 (09:56)

В Дагестане подразделения морской пехоты Каспийской флотилии получили возможность стрелять на дальность свыше 10 км

На полигоне Аданак в Дагестане для подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) модернизирована учебно-материальная база.

На сегодняшний день морские пехотинцы завершили комплексный ремонт технического оборудования электрических подъёмников мишенной обстановки.

Все мишени располагаются на дальности от 700 м до 10 тыс. м. Такие условия обеспечивают выполнение стрельбы штатными боеприпасами расчётами артиллерийских орудий, противотанковых управляемых комплексов и гранатомётчиками на различной дистанции, согласно нормативам курса подготовки огневых подразделений.

Подготовлено более 300 мишеней нового образца в виде корпуса танка и артиллерийского орудия, а также порядка 100 ростовых мишеней для обозначения пехоты условного противника.

При подготовке полигона также оборудованы войсковое стрельбище, учебные места в классах, окопы, командно-наблюдательные пункты и т. д.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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