28.12.2020 (08:41)

Посты безопасности дорожного движения развернуты в Сибири в связи с сильными морозами

В связи с сильными морозами в Сибири сотрудниками военной автомобильной инспекции развернуты посты безопасности дорожного движения.

На маршрутах движения военной техники организованы мобильные посты для оказания помощи водителям в случае внезапной поломки автомобиля на трассе. Военные автоинспекторы осуществляют дополнительную проверку транспортных средств на предмет соответствия требованиям к эксплуатации в условиях низких температур.

В местах дислокации 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва, на маршруты вышли более 150 инспекторов ВАИ и свыше 50 единиц техники.

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