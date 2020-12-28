28.12.2020 (08:07)

В Поволжье первая тысяча военнослужащих прошла вакцинацию от COVID-19

426 военный госпиталь Центрального военного округа завершил вакцинацию от COVID-19 первой тысячи военнослужащих в регионах Поволжья.

Началась вакцинация с медицинских работников. Также иммунную дозу "Спутник V" получили военнослужащие бригады специального назначения, офицеры управления 2-й общевойсковой армии и дежурные силы воинских частей и соединений. Вакцинация проводилась добровольно. К ней были допущены только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусом и на момент получения дозы не имели симптомов простуды.

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