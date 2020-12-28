Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2020 (08:07)

В Поволжье первая тысяча военнослужащих прошла вакцинацию от COVID-19

426 военный госпиталь Центрального военного округа завершил вакцинацию от COVID-19 первой тысячи военнослужащих в регионах Поволжья.

Началась вакцинация с медицинских работников. Также иммунную дозу "Спутник V" получили военнослужащие бригады специального назначения, офицеры управления 2-й общевойсковой армии и дежурные силы воинских частей и соединений. Вакцинация проводилась добровольно. К ней были допущены только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусом и на момент получения дозы не имели симптомов простуды. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащим 201-й военной базы разъяснили преимущества военной ипотеки
В артиллерийской бригаде ЦВО под Оренбургом более 100 новобранцев приняли Военную присягу
Почти 16 тыс. военнослужащих ЦВО выполнили квалификацию по физической подготовке в 2020 году
Новобранцы ЦВО приняли военную присягу на Алтае

Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false